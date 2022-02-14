СБУ заявила, що нагнітання паніки в інформаційному просторі це – чергова потужна хвиля гібридної війни проти України. Про це йдеться у заяві спецслужбовців.

За їх словами, зараз вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу – йдеться про «системне нагнітання паніки, поширення фейкової інформації та викривлення реального стану речей».

«Усе це в комплексі – ніщо інше як чергова потужна хвиля гібридної війни. Служба безпеки у межах своєї компетенції постійно аналізує різні сценарії розвитку подій – є чіткий план дій на кожен із них ... Водночас ми чудово розуміємо мотиви нинішнього інформаційного нагнітання – посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати нашу єдність», – йдеться в повідомленні СБУ.

Спецслужби фіксують і активно протидіють проявам гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ і в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора.

СБУ зазначає, що працює у всіх регіонах у посиленому режимі і закликає всіх зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації, оскільки паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні.