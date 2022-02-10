Затримані «тітушки» раніше неодноразово залучалися проросійськими силами для проведення провокацій у різних регіонах України

Служба безпеки України заявила про затримання українських «тітушок», яких замовили російські спецслужби для вчинення провокацій проти населення Росії. Такі дії, як заявляє СБУ, Росія могла використати для виправдання подальшого тиску на Україну.

Як повідомляє СБУ у четвер, 10 лютого, російські спецслужби завербували трьох мешканців Київщини, які є вихідцями з кримінальних кіл. Самих організаторів «тітушок» та спільників одночасно затримали у Києві та у Київській області.

За даними слідства, для виїзду в Росію їх мали забезпечити підробленими документами. Вони отримали завдання сформувати дві групи по п’ять осіб у кожній. Виїзд першої був запланований вже у найближчі дні. За участь у провокаціях обіцяли по 4 тис. доларів США кожному.

Зловмисникам розробили покрокову інструкцію дій, а всю детальну інформацію вони мали отримати вже на місці. Куратори запевнили «тітушок», що після того як завдання буде виконане, їх відправлять додому. Проте СБУ зазначає, що провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання.

СБУ уточнює, що завербовані «тітушки» працювали тренерами у спортивних клубах та неодноразово залучалися проросійськими силами для проведення провокацій і замовних протестних акцій у різних регіонах України. Зокрема вони організували у жовтні-грудні 2021 року акти вандалізму над пам’ятником Степану Бандері у Тернополі, над Одеською синагогою та іноземним представництвом в Одесі.

А один із них створив «силове крило», яке мало взяти участь у проплачених масових заворушеннях у центрі Києва наприкінці січня 2022 року і спровокувати бійки. Зазначимо, що, за даними поліції, у цих заворушеннях мали взяти участь близько 5000 осіб. У цій справі навіть затримали колишнього полковника поліції Юрія Голубана, якого підозрювали у зв’язках із терористами «ЛНР» та «ДНР».

Під час обшуків у фігурантів справи вилучили вогнепальну зброю з набоями, копії закордонних паспортів осіб. Саму справу розслідують за статтею про державну зраду.