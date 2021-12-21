Поліція провоить перевірку і, аби знайти зловсимника, вилучила відео з камер спостереження

У Тернополі закидали яйцями пам'ятник Степану Бандері. Це вже другий випадок вандалізму за останні два тижні у місті. Наразі поліція перевіряє записи з камер відеоспостереження і шукає причетних до цього інциденту осіб.

Про пошкодження пам'ятника у вівторок, 21 грудня, повідомив депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський. «Історія з вандалами, які пошкодили постамент Бандери, набула нового продовження. Цього разу пам'ятник осквернили яйцем. Очевидно, що це ворожі провокації, і гастролери з Житомира були лише знаряддям в руках кремлівських провокаторів», – написав Богдан Бутковський.

Директор «Об’єднання парків культури і відпочинку Тернополя» Микола Ткач уточнив ZAXID.NET, що комунальники наразі відчищають монумент і працівники комунального підприємства вже звернулися у поліцію, аби розслідувати цю справу.

У Нацполіції Тернопільщини ZAXID.NET розповіли, що факт осквернення пам'ятника занесли в журнал єдиного обліку. «Зараз здійснюється перевірка. Факт про пошкодження постаменту внеси в єдиний журнал обліку. Вилучається відео з камер спостереження, щоб встановити тих, хто міг таке скоїти», – додав прес-секретар поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Зазначимо, це вже друге пошкодження пам'ятника Бандері у Тернополі за останні два тижні. Так, 14 грудня двоє мешканців Житомира спеціально приїхали у Тернопіль, аби облити пам'ятник червоною фарбою. У понеділок, 20 грудня, правоохоронці повідомили про затримання двох вандалів..