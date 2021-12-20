Те, що памятник провіднику ОУН облили фарбою, побачили випадкові перехожі аж на наступний день

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які причетні до пошкодження пам'ятника Бандері у Тернополі. Виявилось, що це 21-річні безробітні мешканці Житомира, які спеціально приїхали у Тернопіль, щоб облити пам'ятник червоною фарбою. Їх уже опитали, однак чоловіки не пояснюють мотивів свого вчинку.

Про затримання чоловіків і оголошення їм підозри поліція Тернопільщини повідомила у понеділок, 20 грудня. Правоохоронці встановили, що до пошкодження постаменту причетна не одна людина. По записах з камер відеоспостереження було зрозуміло, що двоє чоловіків приїхали автомобілем в Тернопіль, під'їхали до площі, де стоїть пам'ятник, один з них кинув два пакети з фарбою і того ж дня вони виїхали з міста. «Ми залучили наших колег з інших областей. І розшукали зловмисників. Ними виявилися мешканці Житомира. Їх там затримали і привезли сюди в Тернопіль. Тут на місці чоловіків було допитано. І встановлено, що це вони причетні до пошкодження постаменту Степану Бандері», – розповів ZAXID.NET прес-секретар поліції Тернопільщини Сергій Крета.

У прес-службі поліції уточнюють, що самі чоловіки не пояснюють свого вчинку. Їм інкримінують ч. 3 ст. 297 ККУ (наруга, вчинена групою осіб), за що юнакам загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, пам'ятник Бандері у Тернополі облили фарбою ще 14 грудня. Хоч інцидент потрапив на камери відеоспостереження, пошкоджений монумент помітили лише вранці наступного дня.