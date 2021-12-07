На могилі священика УПЦ МП Василя Іваничка вандали повалили хрест

На цвинтарі у селі Кураш Рівненської області невідомі особи пошкодили надгробки на кількох могилах. Поміж інших, найбільш сплюндрованою виявилась могила священика УПЦ МП Василя Іваничка, який багато років правив у місцевій церкві і відмовився переходити у підпорядкування ПЦУ. Поліція поки не встановила осіб зловмисників.

Про зруйновані надгробки у поліції у неділю, 5 грудня, повідомили мешканці села Кураш Сарненського району. Люди поверталися з ранкового богослужіння, зайшли на цвинтар провідати могили рідних і виявили побиті надгробки.

За даними поліції Рівненської області, на кладовищі уночі було понівечено вісім надгробків. «Поліцейські на місці події вилучили речові докази, опитали можливих свідків. Крім того, до пошуку причетних залучали службового собаку», — повідомили у поліції. За фактом наруги над могилами розпочато розслідування.

Надвечір понеділка, 6 грудня, у спільноті «Рівне. Голос Церкви» з’явилося повідомлення про те, що найбільших руйнувань зазнала могила священика УПЦ МП Василя Іваничка, який близько 30 років був настоятелем місцевої церкви. Після переходу громади у підпорядкування ПЦУ священик залишився служити УПЦ МП і проводив богослужіння у своїй старій хаті. Василь Іваничко помер у жовтні 2020 і похований на сільському цвинтарі.

Речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька 7 грудня повідомила ZAXID.NET, що особи підозрюваних ще не встановлені.