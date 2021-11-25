У разі доведення вини обом нападникам загрожує до десяти років тюрми

На Волині двоє чоловіків побили таксиста, а після цього відвезли на кладовище, змусили викопати собі могилу та заживо закопали. Потерпілому вдалось вибратись із могили і звернутись за допомогою до поліції. Наразі чоловік перебуває у реанімації, за його життя борються медики. Двох нападників 23 і 30 років затримали правоохоронці, їм загрожує до десяти років тюрми.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, у потерпілого чоловіка був конфлікт з місцевим жителем, який боргував йому гроші. Аби вирішити проблему, боржник звернувся до спільних знайомих.

«Призначивши потерпілому зустріч за місцем мешкання одного із місцевих жителів, двоє громадян упродовж трьох годин його били. При цьому вони стріляли зі зброї над головою чоловіка, відібрали його телефон і автомобіль. Надалі вивезли його на кладовище. Застосовуючи фізичну силу, змусили потерпілого викопати «могилу» та закидали його ґрунтом», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові все ж вдалося вибратись із могили та повідомити про інцидент поліцейських. Наразі він перебуває у реанімації, за його життя борються медики. Вік постраждалого наразі не уточнюють.

Як зазначили «Волинські новини», посилаючись на слова завідувача центральної оперативної диспетчерської служби швидкої Станіслава Лінніка, постраждалий чоловік працював таксистом. Інцидент з побиттям стався у місті Ківерці.

У середу, 24 листопада, поліцейські затримали двох чоловіків, які вчинили насильство. Відомо, що їм по 23 та 30 років. За місцями їхнього проживання правоохоронці вже провели обшуки та знайшли речі, які підтверджують причетність затриманих до злочину.

Чоловікам вже повідомили про підозру за ч.2 ст. 187 ККУ (розбій) та ч.2 ст.289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Зазначається, що після проведення слідчих дій справу можуть кваліфікувати й за іншими статтями. За скоєне зловмисникам може загрожувати до 10 років тюрми.