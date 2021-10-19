Організатору нападу загрожує від восьми до 15 років позбавлення волі

У Кам’янці-Подільському поліція затримала 38-річного організатора нападу на волинських підприємців. У листопаді 2020 року четверо чоловіків проникли в будинок підприємців у Володимир-Волинському районі та катували господаря, вимагаючи віддати гроші. Згодом вони забрали 20 тис. доларів та 200 тис. грн і втекли. Поліція шукала організатора розбою майже рік. Його вдалось затримати лише 15 жовтня, зараз він під вартою без права внесення застави. Чоловікові загрожує від восьми до 15 років тюрми.

Про затримання організатора нападу, яке відбулось 15 жовтня у Кам’янці-Подільському, прес-служба поліції Волині повідомила пізніше, у вівторок, 19 жовтня. Відомо, що у листопаді 2020 року четверо злочинців напали на підприємців з Володимир-Волинського району. Господаря зв'язали та катували, вимагаючи віддати гроші. Також фізичною розправою погрожували дружині чоловіка.

«Четверо невідомих у балаклавах проникли до домоволодіння приватних підприємців, пластиковими хомутами зв'язали господаря, погрожували фізичною розправою і навіть катували праскою. У подальшому нападники заволоділи 20 000 доларів США й 200 000 гривень», – повідомляють у департаменті карного розшуку.

За 11 місяців поліція затримала організатора нападу. Ним виявився 38-річний житель Хмельницької області. При затриманні в нього знайшли пістолет марки ПМ та сім бойових набоїв 9 мм до нього. Чоловікові вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

При затриманні в організатора нападу знайшли пістолет марки ПМ та сім бойових набоїв 9 мм до нього

Також правоохоронці встановили особи двох виконавців нападу. Ними виявились 20-річний та 37-річний жителі Хмельниччини. Їх обох оголосили у міжнародний розшук. За фактом розбою слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 187 ККУ (розбій, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, поєднаний із тяжким тілесним ушкодженням). Санкція статті передбачає ув’язнення від восьми до 15 років з конфіскацією майна.