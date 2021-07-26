Банда, яку затримали київські поліцейські, діяла з 2017 року

Поліцейські в Київській області затримали банду, яка нападала на правоохоронців, чиновників та суддів. Про це повідомило обласне управління поліції в понеділок, 26 липня.

Банда діяла з 2017 року, повідомляють поліцейські. Її ватажком був екс-працівник однієї із силової структури. Однак якої саме, не уточнюють.

За цей час злочинне угруповання здійснило понад 20 тяжких злочинів. Вони нападали на суддів, чиновників та правоохоронців.

Розбійники не лише здійснювали напади, але і фільмували жертв на відео, а також завели свій Telegram-канал.

Більше інформації в цій справі поліцейські обіцяють повідомили згодом.