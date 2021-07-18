Невідомі напали на українських прикордонників на ділянці українсько-російського кордону в Сумській області та забрали в них табельну зброю. Поліцейським вдалося повернути зброю, а от нападників розшукують досі.

Напад на прикордонний наряд стався вночі 18 липня, повідомляє Держприкордонна служба. Двоє українських прикордонників дістали тілесні ушкодження. Самих нападників було троє.

«Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю. Своєчасними спільними діями з Національною поліцією, зброю повернуто, здійснюється розшук осіб, причетних до даного злочину», – йдеться в повідомленні.

Речник Держприкордонної служби Андрій Демченко в коментарі 24 каналу розповів, що стан прикордонників задовільний. Нападники ж втекли вглиб території України. Він також припускає, що напад стався саме з української території.

На місце інциденту прибув голова ДПСУ Сергій Дейнеко. Відомо, що охорону державного кордону посилили. Самий напад відомство назвало залякуванням.

За фактом нападу відкрили справи за статтями про викрадення вогнепальної зброї, бойових припасів та про погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення.