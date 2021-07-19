Попередньо відомо, що саме працівники СБУ спровокували конфлікт

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння внутрішньої безпеки СБУ затримали двох співробітників Служби безпеки України, які здійснили напад та забрали зброю у прикордонного наряду в Сумській області. Про це інформує прес-служба ДБР.

Слідством встановлено, що у ніч з 17 на 18 липня прикордонний наряд у складі молодшого сержанта та солдата строкової служби здійснювали чергування на автомобілі неподалік села Рясне Сумського району.

«До них о 1:30 під’їхав інший автомобіль з трьома особами, з якого вийшли двоє людей та підійшли до прикордонників. Невідомі спровокували конфлікт, зав’язалася бійка, в результаті якої невідомі завдали прикордонникам декілька ударів кулаками, заволоділи двома автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 набоїв та поїхали у невідомому напрямку», – повідомили в ДБР.

Нападниками виявились співробітники СБУ. Спільно з представниками Служби працівниками ДБР затримано двох співробітників СБУ, третій – проходить як свідок.

Неподалік у кукурудзяному полі було виявлено два автомати прикордонників, а два магазини з набоями знайдено поблизу відділення інспекторів прикордонної служби «Славгород» відділу прикордонної служби «Краснопілля» Сумського прикордонного загону.

Зброю, які невідомі забрали у прикордонників, поліція знайшла біля місця інциденту

(фото СБУ)

«У взаємодії з СБУ тривають слідчі та оперативні дії. Найближчим часом працівникам СБУ буде повідомлено про підозру у заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднаному з насильством, та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 КК України)», – зазначили у відомстві.

відео ДБР

В ДБР зазначили, що санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Як інформував ZAXID.NET, на українсько-російському кордоні у Сумській області вночі 18 липня троє невідомих напали на українських прикордонників зі сторони території України. Вони завдали тілесних ушкоджень двом прикордонникам та забрали табельну зброю.

В ДПСУ розповіли, що самі нападники не мали при собі зброї, проте їхні дії «були такими, що військові не змогли застосувати зброю, щоб убезпечити себе». Зброю, які невідомі забрали у прикордонників, поліція знайшла біля місця інциденту.

Згодом стало відомо, що до нападу на прикордонників причетні працівники СБУ.