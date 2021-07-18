Служба безпеки України встановила, що до нападу на прикордонників у Сумській області в ніч на 18 липня причетні її співробітники. Про це агенції «Інтерфакс-Україна» розповіли в прес-службі СБУ.

Представники служби заявили, що будуть співпрацювати зі слідством для притягнення винних у нападі на прикордонників до відповідальності. Спецслужба вже передала підозрюваних у нападі співробітників органам слідства.

«СБУ і надалі надаватиме усіляке сприяння слідству, щоб встановити всі подробиці інциденту, а винні були покарані – безвідносно до посад та прізвищ», – зазначили в прес-службі СБУ.

У СБУ наголосили, що винні мають бути покарані, незалежно від їхніх прізвищ та посад. Деталі інциденту у службі пообіцяли розповісти згодом.

Нагадаємо, що на українсько-російському кордоні у Сумській області вночі 18 липня троє невідомих напали на українських прикордонників зі сторони території України. Вони завдали тілесних ушкоджень двом прикордонникам та забрали табельну зброю.

В ДПСУ розповіли, що самі нападники не мали при собі зброї, проте їхні дії «були такими, що військові не змогли застосувати зброю, щоб убезпечити себе».

Зброю, які невідомі забрали у прикордонників, поліція знайшла біля місця інциденту.