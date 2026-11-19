У четвер, 19 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Будівельний бум у Сокільниках. Мешканці села обговорюють розбудову села на громадських слуханнях. Іспиту для майбутніх правників. Студенти масово списували під час складання ЄДКІ. Завершують реконструкцію. Оновлене паліативне відділення щороку прийматиме до півтисячі важкохворих пацієнтів. Ще один львівський лев. У дворику Ратуші відреставрують невідому роботу знаного скульптора.

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