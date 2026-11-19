Мешканці Сокільників виступили проти масштабної забудови на громадських слуханнях
Новини Львова від ZAXID.NET за 19 листопада
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У четвер, 19 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Будівельний бум у Сокільниках. Мешканці села обговорюють розбудову села на громадських слуханнях.
- Іспиту для майбутніх правників. Студенти масово списували під час складання ЄДКІ.
- Завершують реконструкцію. Оновлене паліативне відділення щороку прийматиме до півтисячі важкохворих пацієнтів.
- Ще один львівський лев. У дворику Ратуші відреставрують невідому роботу знаного скульптора.
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