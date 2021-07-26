Поліцейські вибивали у затриманих зізнання у крадіжці автомобіля

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо поліцейського, який був причетний до катування двох юнаків та його напарника, який сфальсифікував показання. Про це повідомили в Офісі Головного прокурора,

«Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, у тому числі щодо патрульного поліції у кримінальному провадженні за фактом катування двох чоловіків на Житомирщині (ч. 2 ст. 127 КК України). Дії ще одного поліцейського, який став свідком катування, але надав слідчому неправдиві відомості про те, що не бачив неправомірних дій напарника кваліфіковано за ч.1 ст. 384 КК України», – повідомили в ОГП

Як повідомляється, прокурори встановили, що у січні 2021 року біля міста Малин у Житомирській області група людей вимагала у двох хлопців зізнатися у крадіжці авто одного з нападників. Вони били потерпілих руками й ногами у різні частини, примушували стояти на колінах.

Також, за даними слідства, на місце події приїхав патрульний поліцейський, він вибіг з автівки та дістав пістолет. Правоохоронець перезарядив зброю та приставив її до голови одного з хлопців. Потім поліцейський спустив гачок пістолету та вдарив хлопця руків'ям по голові.

Досудове розслідування здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у Хмельницькому, за оперативного супроводу Управління внутрішньої безпеки в Житомирській області Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Про інцидент стало відомо після того, як про нього розповів керівник служби першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової Денис Сєнік, який зазначив, що справа стосується його 18-річного племінника Арсена.

За його словами, під час прогулянки до хлопця та його друга почали чіплятися близько десять невідомих людей, які почали бити їх ногами та вимагати гроші. Крім того, зловмисники вимагали розповісти, де є автомобіль «Мазда», який і справді зник того дня. Коли хлопці почали говорити про поліцію, один з нападників сказав, що він сам працівник поліції під прикриттям.

«Через 5 хвилин з'явився автомобіль з логотипом поліції, з якого вийшли два поліцейських у формі. Молодий поліцейський підійшов до Арсена, коли той був на землі, витягнув пістолет, звів курок, притулив пістолет до чола і натиснув на гачок. Пістолет не був заряджений. Після цього поліцейський вдарив Арсена пістолетом. На обурення Арсена інший поліцейський відповів ударом ноги в голову», — розповів Сєнік.

Він зазначив, що після цього до місця події приїхав ще один автомобіль поліції. Звідти вийшли двоє поліцейських, які без пояснень забрали хлопців у місцевий відділок. Там від них вимагали зізнатися в крадіжці автомобіля, а прохання подзвонити батькам відхиляли протягом 4 годин. Хлопців відпустили лише о 2:30 ночі. Хлопців повернули додому без будь-яких пояснень і вибачень. До ранку в Арсена текла кров з носа, була нудота і головний біль. До слова, автомобіль, зізнання у викраденні якого намагалися вибити з хлопця, знайшли того ж дня, коли він зник.

Наступного дня постраждалий разом з батьками поїхав до поліції, щоб написати заяву та зняти побої. Однак і там, і в прокуратурі їм відмовили. Хлопцю довелося зробити це у місцевій лікарні, де його зустріли поліцейські. Вони повели Арсена на зустріч із прокуроркою, де вона постійно намагалася мінімізувати та пом’якшити дії поліції, а згодом видала йому незареєстровану копію протоколу, яка не мала печатки.