Щодо працівників житомирської в’язниці № 8 відкрили три кримінальні провадження

У Житомирі у в’язниці № 8 помер ув’язнений з множинними переломи ребер, пошкодженням легенів та шоком. Фельдшер медчастини намагався приховати причину смерті, повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, фельдшер міської медчастини філії «Центру охорони здоров’я ДКВС України» в області підписав попередній діагноз, що смерть ув’язненого настала через гостру серцеву недостатність.

Натомість судово-медичний експерт встановив, що чоловік помер через тупу травму грудної клітини, множинні переломи ребер із ушкодженням легень та шок.

Наразі обласна прокуратура відкрила три кримінальні провадження за фактом завдання тяжких тілесних ушкоджень, неналежного виконання обовʼязків медпрацівниками, а також службової недбалості співробітників Житомирської установи виконання покарань (ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 140, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).