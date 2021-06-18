У Сокирянській виправній колонії Чернівецької області скоїв самогубство чоловік, якого засудили за подвійне вбивство і крадіжку. Інцидент стався 16 червня, але його подробиці стали відомі 18 червня.

Засуджений скоїв самогубство у момент, коли всі в’язні вийшли на прогулянку, а один з камери відмовився йти, бо хотів побути на одинці.

Як повідомив керівник Сокирянської філії чернівецького бюро судово-медичної експертизи Артур Баранюк у коментарі «Молодому буковинцю», чоловік перебував у камері, в якій відбували покарання шестеро чоловіків. У них була кухня із електричною плитою. Але як до в’язнів потрапив ніж – невідомо.

«16 червня охоронець камери виводив усіх на прогулянку. П’ятеро погодилися, а шостий відмовився кудись йти. Сказав, що хоче побути у камері. Коли його сусіди вийшли, через декілька хвилин наглядач почув шум, ніби щось впало, та дивні хрипи. Коли зайшов туди, побачив, що той закривавлений», – розповів Баранюк.

За його словами, будь-яка смерть, яка сталася не через захворювання, є насильницькою. У цій ситуації – це самогубство із заключенням «гостра масивна зовнішня кровотеча внаслідок прижиттєвої отриманої рани з ушкодженням кровоносних судин».

За інформацією Чернівецької обласної прокуратури, самогубець відбував покарання за вбивство двох людей і крадіжку. До тюремного ув’язнення на 14 років його в листопаді 2012 року засудив Жовтоводський райсуд Дніпропетровської області. Він – 1990 року народження.