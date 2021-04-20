У СІЗО помер чоловік, який намагався зґвалтувати у потязі журналістку «Інтера»

У СІЗО помер чоловік, який минулого року напав у поїзді на журналістку «Інтера» Анастасію Лугову. Про це 20 квітня написала в Instagram сама потерпіла.

За словами Лугової, вона отримала повідомлення, що суд перенесли у зв’язку зі смертю обвинувачуваного, яка сталася ще 13 квітня.

«Нам повідомили, що Рудзько Віталій помер 13-го квітня. Не буду занадто емоційною, але хочу сказати, що страх, в якому я жила ввесь цей час; переживала, що буде, коли Рудзько вийде; чи знайде він мене; як далі жити… Так от – цей страх помер разом з ним», – написала Лугова.

Водночас, жінка наголосила, що «на цьому її справа не завершиться».

Інцидент трапився 1 серпня 2020 року в купейному вагоні потяга Маріуполь-Київ. Анастасія Лугова разом з семирічним сином поверталася із Запоріжжя до столиці. Близько 3:00 в її купе вдерся тричі судимий Віталій Рудзько.

Він намагався зґвалтувати жінку, але Анастасія чинила опір. Підозрюваний жорстоко побив постраждалу, проте їй вдалося втекти.

Допомогла потерпілій провідниця іншого вагону, яка повідомила про інцидент начальника потягу. Чоловіка затримали після прибуття поїзду до Києва. З моменту затримання підозрюваний перебував під арештом.

У лютому цього року в коментарі журналістам Лугова сказала, що в судовому засіданні нападник визнав вину і вибачився перед нею. Його адвокат подав довідку, що Рудзько начебто має ракову пухлину в мозку. Але суд відмовився долучати цей документ.

Анастасія Лугова — професійна дикторка і телеведуча. Працювала на телеканалі «Інтер».

Нападником виявився тричі судимий 45-річний мешканець Запоріжжя Віталій Рудзько. У 1996 році був засуджений за викрадення автомобіля, у 1999-му — за хуліганство, у 2008-му — за крадіжку.