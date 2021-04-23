Підозрюваний в зґвалтуванні та вбивстві семирічної Марії Борисової з села Щасливе Херсонської області наклав на себе руки в камері СІЗО. Про це повідомив 24 канал із посиланням на поліцію в Херсонській області.

Чоловік зробив мотузку з простирадла, прив’язав її до віконної решітки та повісився, поки його співкамерник спав. Про смерть поліцейські дізналися зранку в п’ятницю, 23 квітня.

За даними ЗМІ, 62-річний чоловік залишив після себе записку, в якій просив вибачення у своєї доньки та наполягав на своїй невинуватості. Поліція цю інформацію не підтвердили, але й не спростували.

Вбивство семирічної Марії Борисової: що відомо

Школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Херсонської області. Її тіло поліцейські виявили 11 березня під час повторного огляду території села. Воно було сховане у мішку за старим сараєм, який раніше перевіряли кілька разів.

Підозрюваного у вбивстві семирічної дівчинки затримали 14 березня. Чоловік намагався скоїти самогубство, однак його врятували та взяли під варту. Він залишив свої ДНК на мішку, в якому знайшли вбиту дитину.

Він проживав з сім’єю вбитої дитини на одній вулиці. За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, він чотири рази відбував тюремні терміни. Останній з них становив п’ять років.

Чоловік у вбивстві дівчинки зізнався. Йому загрожувало довічне ув’язнення.