У п’ятницю, 27 листопада, у виправній колонії у Дрогобичі вбили 63-річного засудженого. Як повідомила Нацполіція Львівщини, підозрюваного у вбивстві уже затримали.

27 листопада близько 13:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на території колонії, розташованої у Дрогобичі, помер засуджений. На місці працювала слідчі та експерти-криміналісти. На тілі загиблого 63-річного засудженого експерти виявили колоті рани на спині.

Під час проведення слідчих дій, правоохоронці встановили, що до вбивства причетний інший засуджений віком 55 років, який відбуває покарання за вбивство.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.