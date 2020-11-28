44-річного чоловіка, який шість років переховувався від правоохоронців, затримали у Львові 27 листопада

Поліція затримала у Львові 44-річного приватного підприємця, який переховувався від слідства за вбивство чоловіка у Херсоні. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

У повідомленні вказано, що 44-річного чоловіка затримали у Львові 27 листопада. Його підозрюють у вбивстві 36-річного чоловіка у Херсоні, яке трапилось у вересні 2014 року.

Поліція знайшла тіло 36-річного чоловіка з вогнепальними поранення і під час досудового слідства встановила, що його застрелив 44-річний місцевий підприємець. Протягом шести років зловмисник переховувався від слідства. Поліція Херсонщини оголошувала підозрюваного у міжнародний розшук.

За скоєння вбивства затриманому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.