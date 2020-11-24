Вимагача затримали під час передачі грошей у одному з сіл Радехівського району

У вівторок, 24 листопада, поліцейські затримали 43-річного мешканця Одеської області, який вимагав 100 тис. грн у жителя Червонограда, погрожуючи йому вбивством.

Нацполіція Львівщини повідомила, що 16 листопада в Червоноградський відділ поліції звернувся 30-річний місцевий мешканець та заявив, що протягом кількох днів до нього дзвонить невідомий та вимагає 100 тис. грн. Начебто він заборгував ці гроші кілька років тому.

При цьому, за даними прокуратури Львівщини, вимагач погрожував йому та членам його сім’ї вбивством.

За вимагання грошей слідчі відкрили кримінальне провадження та 24 листопада затримали 43-річного мешканця Одеської області в одному з сіл Радехівського району під час одержання ним 53 тис. грн та 500 доларів США. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.