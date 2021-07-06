Шевченківський районний суд Львова задовольнив позов Андрія Лаголи та стягнув на його користь 360 тис. грн з держбюджету через звинувачення правоохоронців у службовому підробленні документів.

Андрій Лагола звернувся до Шевченківського райсуду з позовом про відшкодування моральної компенсації через неналежне розслідування правоохоронців та незаконне притягнення його до кримінальної відповідальності.

У жовтні 2011 року Андрій Лагола почав працювати у Залізничній райадміністрації на посаді начальника відділу житлового господарства. Правоохоронці звинуватили чиновника у службовому підробленні офіційних документів. За версією слідства, він був службовою особою та мав би здійснювати технічний нагляд за виконанням ремонту даху будинку за бюджетні кошти. Андрій Лагола начебто підписав акт приймання виконаних робіт, знаючи, що там завищено обсяг будматеріалів та вартість самих робіт.

У суді Андрій Лагола заперечив свою провину. Він заявив, що почав працювати у Залізничній райадміністрації, коли цей ремонт уже був завершений, тому він не міг виконувати нагляд за проведенням ремонтних робіт. Саме тому, на думку Андрія Лаголи, твердження про те, що він «достовірно знав про те, що в акті містяться недостовірні дані» є абсурдними.

У листопаді 2016 року Залізничний райсуд Львова визнав Андрія Лаголу винним у службовому підробленні та оштрафував на 4,2 тис. грн з позбавленням права займати певні посади три роки, однак звільнив від відбування покарання через закінчення терміну притягнення до відповідальності. У 2017 році апеляційний суд залишив цей вирок без змін.

Проте у 2018 році Андрій Лагола звернувся до Верховного Суду, який відправив справу на повторний розгляд. Протягом 2019 року відбулось одразу кілька розглядів цієї справи у судах, які підтвердили невинність Андрія Лаголи.

Залізничний райсуд Львова, повторно розглянувши справу, визнав Андрія Лаголу невинним. Прокурор подав апеляцію на вирок суду, проте суд не задовольнив її. Верховний Суд також залишив без задоволення касаційну скаргу прокурора у цій справі.

Андрій Лагола звернувся до Шевченківського райсуду та заявив, що за час незаконного перебування під слідством та судом (понад 60 місяців) він зазнав моральної шкоди, а також перебування під слідством зашкодило його репутації. Чоловік заявив, що мав нервовий стрес, а також, що були порушені його конституційні права. Андрій Лагола оцінив у 360 тис. грн завдану моральну шкоду безпідставними звинуваченнями правоохоронців.

Відповідачами у справі була ГУ Нацполіції Львівщини, обласна прокуратура та казначейська служба. Нацполіція заявила, що цієї справою займались працівники райвідділу при ГУ МВС у Львівській області, що є окремою структурою та не пов’язане з управлінням Нацполіції. Управління МВС ліквідували після реформи поліції. Прокуратура та казначейська служба просили відхилити позов.

Дослідивши матеріали справи, суддя Петро Невойт задовольнив позов Андрія Лаголи про відшкодування моральної шкоди та стягнув з держбюджету 360 тис. грн. На рішення суду ще може бути подана апеляція.