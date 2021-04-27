Мобільне укриття SHELD – це невеликий капсульний будинок, у якому є санвузол, спальня та кухня

Галицький райсуд Львова стягнув з держбюджету 243 тис. грн моральної компенсації на користь львівського винахідника Олексія Шибунька. Чоловік звинуватив поліцію у неефективному розслідуванні викрадення його винаходу і виграв справу в суді.

Згідно з позовною заявою Олексія Шибунька, у листопаді 2017 року у нього викрали його винахід – мобільне укриття SHELD для військових. Це невеликий капсульний будинок, у якому є санвузол, спальня та кухня. За фактом викрадення винаходу він звернувся у поліцію, яка порушила кримінальну справу та розпочала розслідування, яке триває й досі. У рішенні Галицького райсуду не вказані обставини викрадення капсульного будинку та будь-які інші деталі цієї справи.

Адвокат Антон Марчук, який представляв інтереси Олексія Шибунька, розповів ZAXID.NET, що мова йде про викрадення практично готового об’єкту. За словами адвоката, мобільне укриття викрали у Львові, це зробив працівник, який брав участь у його виготовленні.

Львівський винахідник Олексій Шибунько зараз проживає у Ісландії. Він відмовився розповісти ZAXID.NET деталі цієї справи, оскільки ще триває досудове розслідування.

У своїй позовній заяві Олексій Шибунько заявив, що «досудове розслідування проводиться вкрай неефективно, халатно та недбало, оскільки слідчі безвідповідально ставляться до виконання своїх службових обов'язків, не виконують вказівки процесуальних керівників, керівника органу досудового розслідування та ігнорують ухвали слідчих суддів».

Згідно з даними обласної прокуратури, стан досудового розслідування справи Олексія Шибунька неодноразово визнавався неефективним, прокуратура скеровувала листи начальнику слідчого відділу Шевченківського ВП про відсторонення слідчих від розслідування та притягнення їх до відповідальності.

Також суд встановив, що слідчих, а також начальника слідчого відділу Шевченківського ВП притягали до дисциплінарної відповідальності через неефективне розслідування цієї справи.

Через неефективне розслідування викрадення капсульного будинку Олексій Шибунько позивався до Нацполіції Львівщини та Державної казначейської служби з вимогою відшкодувати 500 тис. грн моральної шкоди. Представники Нацполіції Львівщини та казначейської служби не прийшли на судове засідання Галицького райсуду 9 квітня.

Дослідивши матеріали справи, суддя Ірина Волоско частково задовольнила позов Олексія Шибунька та стягнула на його користь з держбюджету 243 тис. грн моральної компенсації. На рішення суду ще може бути подана апеляція.

Адвокат Олексія Шибунька розповів, що його клієнт оскаржуватиме рішення суду, оскільки не згідний з сумою відшкодування.