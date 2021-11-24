На Волині 21-річний юнак пограбував 84-річну жінку та намагався її згвалтувати. Інцидент стався вночі 22 листопада. Зловмисник проник у будинок, розбивши вікно, після цього забрав гроші у жінки, витягнув її на вулицю та намагався згвалтувати, однак пенсіонерка почала відбиватись та кликати на допомогу, тож чоловік втік. Поліція швидко знайшла кривдника, ним виявився 21-річний односелець. Йому оголосили підозру за двома статтями ККУ, чоловікові загрожує до шести років тюрми.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, інцидент стався вночі у понеділок, 22 листопада, на Ратнівщині. Назву села у поліції наразі не уточнюють. Відомо, що 21-річний чоловік розбив вікно в будинку 84-річної жінки та, застосовуючи насильство, відібрав у неї гроші.

«Згодом він витягнув пенсіонерку на вулицю та намагався зґвалтувати її, однак заявниця почала відбиватися від кривдника і кликати на допомогу. Не довівши свої злочинні наміри до кінця, нападник втік», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські швидко знайшли нападника, ним виявився 21-річний односелець постраждалої. Його затримали та відправили до слідчого ізолятора. Чоловікові вже вручили підозру за двома статтями ККУ: ч.2 ст. 186 (грабіж, поєднаний з насильством) та ч.1 ст. 152 (згвалтування). Санкція статті 186 передбачає ув'язнення від чотирьох до шести років.

У середу, 24 листопада, суд обере зловмиснику запобіжний захід.