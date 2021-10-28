У селищі Благодатне 63-річний чоловік декілька разів згвалтував семирічну дівчинку. Насилля щодо дитини він вчиняв у липні-серпні 2021 року, втім, про цей випадок прес-служба прокуратури повідомила лише 28 жовтня. Зловмиснику вже повідомили про підозру, йому загрожує від десяти до 15 років за гратами. Наразі він перебуває у СІЗО без права внесення застави.

Як повідомила прес-служба прокуратури області, інцидент стався у селищі Благодатне, що неподалік Нововолинська. За версією слідства, 63-річний чоловік вчиняв насильство відносно семирічної дівчинки у липні-серпні 2021 року. Також прокуратура повідомляє, що дитину він згвалтував декілька разів. Хто звернувся до правоохоронних органів щодо цієї ситуації, у прокуратурі наразі не повідомляють.

Чоловікові повідомили про підозру за ч.4 ст. 152 ККУ (згвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років). Санкція статті передбачає ув'язнення від десяти до 15 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.