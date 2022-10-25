Волинський суд призначив 13 років ув'язнення літньому чоловікові, який неодноразово ґвалтував 7-річну дівчинку. Йдеться про мешканця селища Благодатне, що неподалік Нововолинська. Він також повинен заплатити батьку постраждалої дитини 300 тис. грн моральної компенсації.

Як повідомляли ЗМІ, про сексуальне насильство семирічна дівчинка розповіла своєму батьку. Вже він звернувся до правоохоронних органів.

Слідство встановило, що насильство над дитиною 63-річний чоловік вчиняв протягом червня-серпня 2021 року. Його затримали і відправили у слідчий ізолятор.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Рожищенський районний суд визнав 63-річного жителя селища Благодатне винуватим у зґвалтуванні 7-річної дівчинки та вчиненні щодо неї розпусних дій», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Волині.

Максимально йому загрожувало до 15 років ув'язнення. Суд призначив 13 років тюрми і, крім цього, постановив заплатити батьку потерпілої дитини 300 тис. грн моральної компенсації. Також відомості про чоловіка внесли до так званого реєстру педофілів.