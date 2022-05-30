Правоохоронці підозрюють 18-річного мешканця одного з сіл Луцького району в згвалтуванні малолітньої дівчинки. Точний вік потерпілої у прокуратурі не розкривають, відомо лише, що їй ще не виповнилось 14 років. За скоєне йому загрожує до 15 років тюрми, за рішенням суду він протягом двох місяців перебуватиме під вартою.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Волині, інцидент стався вдень 26 травня. За версією слідства, хлопець згвалтував малолітню дитину на шкільному подвір'ї.

«За процесуального керівництва прокурорів Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури 18-річному жителю одного з сіл Луцького району повідомлено про підозру у зґвалтуванні малолітньої дівчинки», – йдеться у повідомленні.

Згідно з ч.4 ст. 152 ККУ (згвалтування особи, яка не досягла 14 років) юнаку загрожує від десяти до 15 років ув'язнення. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.