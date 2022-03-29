Ківерцівський суд призначив 15 років тюрми 48-річному чоловікові, який протягом двох років гвалтував свою падчерку. Вперше він вчинив сексуальне насилля, коли дівчинці було 11 років. У суді гвалтівник заперечував провину, втім, слідчі знайшли достатньо доказів його винуватості.

Слідчі встановили, що чоловік здійснював насильство щодо падчерки впродовж 2018-2020 років. Уперше він зробив це, коли дитині було 11 років. Дівчина звернулась у поліцію лише 24 жовтня 2020 року, коли вітчим її побив. Відтоді чоловік перебував у СІЗО.

Як повідомила 29 березня прес-служба прокуратури Волині, суд призначив чоловікові максимальне покарання: 15 років тюрми.

«За наполегливої позиції прокурорів Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури суд обрав 48-річному волинянину, визнаному винним у неодноразовому зґвалтуванні малолітньої падчерки та умисному заподіянні їй побоїв максимальне покарання – 15 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що у суді чоловік не визнав своєї провини. Втім, слідчим вдалось зібрати достатньо доказів, аби довести його провину в суді.