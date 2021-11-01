У Ковельському районі 46-річного чоловіка підозрюють у вчиненні сексуального насильства відносно своєї десятирічної доньки. За версією слідства, інцидент стався вдень у середу, 27 жовтня. Батькові дитини вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. У разі доведення вини йому загрожує від п'яти до десяти років тюрми.

Про інцидент повідомила прес-служба обласної прокуратури у понеділок, 1 листопада. Як вважає слідство, насильство над своєю десятирічною донькою чоловік вчинив 27 жовтня. Також повідомляють, що в цей момент він був нетверезий.

Відомо, що чоловікові 46 років. Він проживає у одному з сіл Ковельського району, назву якого в прокуратурі не уточнюють.

Ковельський міськрайонний суд призначив підозрюваному 60 діб під вартою. Справу розслідують за ч.4 ст. 153 ККУ (вчинення насильницьких дій сексуального характеру, не пов'язаних з проникненням в тіло іншої людини, відносно особи, яка не досягла 14 років). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення.