Старовижівський райсуд Волинської області засудив 27-річного чоловіка до п'яти років ув'язнення за згвалтування 22-річної сестри. Про вирок суду у вівторок, 8 червня, повідомила прес-служба прокуратури Волинської області.

«Прокурори Ковельської місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 27-річним волинянином зґвалтування. Увечері 16 листопада 2020 року раніше судимий за крадіжки нетверезий молодик зґвалтував 22-річну сестру. Старовижівський райсуд, визнавши чоловіка винним, призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Відомо, що злочин чоловік скоїв увечері 16 листопада 2020 року, коли перебував у нетверезому стані. Прокуратура вказує, що до цього чоловік вже мав судимість, однак невідомо за що саме.

Дії 27-річного чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 152 ККУ (згвалтування особи, з якою обвинувачений перебуває у сімейних відносинах), що передбачає ув'язнення від п'яти до десяти років. Суд ув'язнив волинянина на мінімальний термін, передбачений статтею, однак при цьому вказав, що окрім чоловіку ще й надаватимуть примусову психіатричну допомогу.