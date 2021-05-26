18-річний львів’янин був у балаклаві, його оперативно затримала поліція

Сихівський районний суд Львова звільнив від відбування покарання 18-річного школяра, який спробував зґвалтувати 26-річну жінку. Жінці вдалось втекти, відбившись від нападника тортом та сумкою.

Як вказано у вироку суду за 24 травня, вночі 21 вересня 2020 року поблизу перехрестя вул. Стрийська – Наукова 18-річний хлопець спробував зґвалтувати 26-річну жінку. Поліція повідомляла, що 26-річна одеситка приїхала до Львова на весілля, вона саме поверталась зі святкування, коли на неї напав 18-річний хлопець. Він схопив її ззаду та стягнув з неї колготи та білизну, але жінці вдалось вирватись та втекти, відбившись від нападника тортом та сумкою.

Допитаний у суді 18-річний львів’янин визнав свою провину та заявив, що йому соромно за свою поведінку. Він розповів, що приблизно о 04:00 побачив на вул. Стрийській жінку та захотів з нею познайомитись. Хлопець був у кепці та балаклаві, він пішов слідом за жінкою у двір між будинками та вул. Стрийській, де схопив її та спробував зґвалтувати. Пояснити своїх дій він не зміг.

У вироку вказано, що 18-річний нападник є мешканцем Львова, він навчається у 10 класі навчально-реабілітаційного центру «Оберіг», перебуває на обліку у Львівському обласному клінічному психоневрологічному диспансері.

Згідно з висновком судово-психіатричного експерта, хлопець психічною хворобою не страждає, але має розумову відсталість. Експертиза встановила, що хлопець може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

Дослідивши матеріали справи, суддя Людмила Сабара визнала хлопця винним у спробі зґвалтування та призначила йому три роки тюрми. Однак суд звільнив його від відбування покарання, встановивши 1,5 років умовного терміну.