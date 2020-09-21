18-річний львів’янин уже мав проблеми з законом, зокрема вчиняв крадіжки та грабежі

Вночі на Сихові 18-річний львів’янин намагався зґвалтувати 26-річну жінку. Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини, жінка саме поверталась із весілля та відбилась від нападника тортом та сумкою. Ґвалтівника оперативно затримали правоохоронці.

Інцидент трапився приблизно о 04:00 на вул. Хуторівка. 26-річна одеситка поверталась із весілля, на яке вона приїхала на кілька днів до Львова, коли на неї напав 18-річний хлопець.

Жінка вийшла з авто та побачила на вулиці чоловіка, який приховує своє обличчя. Вона пришвидшила ходу та вдала, що розмовляє по телефону, поспішаючи до орендованої квартири. Однак хлопця це не зупинило і він напав на жінку, намагаючись зґвалтувати. Жінка відбивалась від зловмисника сумкою та тортом, який несла з весілля, їй вдалось втекти та забігти у будинок. Після цього вона одразу подзвонила у поліцію.

Поліцейські розшукали підозрюваного у сквері на вул. Стрийській. Поліцейські встановили, що 18-річний львів’янин уже мав проблеми з законом, зокрема вчиняв крадіжки та грабежі. Справу передали слідчим.