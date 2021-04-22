Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини визнав винною у введенні в оману суду мешканку Радехова, яка збрехала про своє зґвалтування. Їй призначили три роки тюрми, однак звільнили від відбування покарання, встановивши рік іспитового терміну.

У вироку суду, який оприлюднили 21 квітня 2021 року, вказано, що зґвалтування, за словами жінки, начебто трапилось ще у червні 2013 року у Радехові. Потерпіла заявила, що троє хлопців, застосовуючи фізичну силу, поклали її на собачу будку та зґвалтували. У вироку суду не вказано вік потерпілої.

Цією справою зайнялась поліція, під час слідства потерпіла неодноразово давала свідчення про своє зґвалтування. Однак у 2018 році вона змінила покази та суд виправдав підозрюваних у зґвалтуванні. Тоді жінка заявила, що заяву про зґвалтування написала, будучи п'яною. Вона боялася працівників міліції, які погрожували їй тюрмою якщо вона відмовиться від своїх показань. У статеві зносини з усіма підсудними вона вступила добровільно.

На суді потерпіла заявила, що шкодує, що збрехала про факт зґвалтування, засуджує свої дії та просила суд її суворо не карати.

Дослідивши матеріали справи, суддя Уляна Костюк визнала її винною в наданні неправдивих показань та введенні в оману суду. Жінці призначили покарання у вигляді трьох років тюрми, однак звільнили від відбування покарання, встановивши рік іспитового терміну.

Додамо, що двоє підозрюваних у зґвалтуванні зараз судяться, вимагаючи стягнути з держбюджету 300 та 350 тис. грн моральної шкоди. Суди першої інстанції задовольнили їхні позови, одна справа перебуває на розгляді апеляційного суду, інша – у касації.