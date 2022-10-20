Волинський суд призначив 15 років ув'язнення 38-річному чоловікові, який зґвалтував доньку. У липні цього року він тричі вчинив сексуальне насильство над 12-річною дівчиною. Чоловікові загрожувало довічне ув'язнення, але суд призначив мінімальне за цією статтею покарання – 15 років тюрми.

Про вирок прес-служба прокуратури Волині повідомила в четвер, 20 жовтня. Насильство над своєю 12-річною донькою вчинив 38-річний мешканець Луцького району. В момент злочину він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Як встановило слідство, 10 липня цього року нетверезий чоловік тричі вчинив сексуальне насильство над дівчиною.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури суд визнав 38-річного жителя Луцького району винуватим у зґвалтуванні 12-річної доньки», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові загрожувало довічне позбавлення волі, але суд призначив йому мінімальне за цією статтею покарання – 15 років тюрми.