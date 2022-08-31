На Волині 37-річного чоловіка судитимуть за зґвалтування 12-річної доньки. Як встановило слідство, чоловік тричі за день вчинив сексуальне насильство над дитиною, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. За це йому загрожує довічне ув'язнення.

Випадок стався ще 10 липня, але відомо про нього стало лише 31 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Наразі розслідування цієї справи завершене, матеріали передали до суду.

Відомо, що насильство над своєю 12-річною донькою вчинив 37-річний мешканець Луцького району. В момент злочину він перебував у стані алкогольного сп'яніння. «Слідство встановило, що 10 липня 2022 року нетверезий чоловік тричі поглумився над дитиною. Обвинувачений перебуває під вартою», – йдеться у повідомленні.

Справу кваліфікують за ч.4 і 6 ст. 152 ККУ (зґвалтування неповнолітньої дитини, вчинене повторно). Чоловікові загрожує мінімум 15 років тюрми, або ж навіть довічне ув'язнення.