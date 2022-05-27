Двох зловмисників поліція затримала одразу ж після вчинення злочину, їх відправили у СІЗО

Поліція завершила розслідування справи про побиття таксиста у Ківерцях, якого двоє зловмисників змусили копати собі могилу. Виявилось, що до вчинення злочину були причетні шестеро людей. Двох із них, які безпосередньо брали участь в побитті чоловіка, поліція затримала одразу після вчинення злочину, суд відправив їх у СІЗО. Решта четверо підозрюваних перебували під домашнім арештом.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо у п'ятницю, 27 травня, після повідомлення прес-служби поліції Волині. Слідчі з'ясували, що у потерпілого виник конфлікт із місцевим мешканцем, який нібито був винен йому гроші. Аби його «вирішити», боржник звернувся до спільних знайомих.

«Призначивши потерпілому зустріч за місцем проживання одного із місцевих жителів, двоє чоловіків упродовж трьох годин його били. При цьому вони стріляли зі зброї над головою чоловіка, відібрали його телефон і автомобіль. Після цього вивезли на кладовище, де, застосовуючи фізичну силу, змусили потерпілого викопати собі могилу та закидали його ґрунтом», – йдеться у повідомленні.

Потерпілий чоловік самотужки вибрався з могили і звернувся за медичною допомогою. Його госпіталізували у реанімацію, згодом його стан покращився.

Як встановили слідчі, до вчинення злочину причетні шестеро мешканців Волині, їм від 19 до 30 років. Двох із них затримали, їх відправили у СІЗО. У коментарі ZAXID.NET інспекторка сектору комунікації Марина Балдич уточнила, що інших чотирьох підозрюваних також затримали, але суд призначив їм домашній арешт.

Слідчі оголосили фігурантам про підозри у скоєних злочинах. Дії кожного зловмисника кваліфікували відповідно до скоєння ними злочинних діянь, зокрема:

за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення);

п. 12 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 127 (катування);

ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

ч. 2 ст.187 (розбій);

ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч.3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом);

ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).

Санкція статті 115 про вбивство передбачає від 10 до 15 років тюрми, або ж навіть довічне ув'язнення.