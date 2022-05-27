Зловмисники підкинули вибухівку в приміщення Любомльського райсуду зранку 15 січня, внаслідок пожежі було знищене майно на 1 млн грн

Поліція встановила замовника вибуху в Любомльському суді, ним виявився 38-річний мешканець Вільнюса, який фігурував у провадженні про наркозлочини. Справу розглядав Любомльський суд, тож, аби загальмувати цей процес, зловмисник найняв двох мешканців Миколаєва, аби вони підкинули в приміщення суду вибухівку. Пожежа, яка сталась 15 січня, спричинила збитків на 1 млн грн, а суд тимчасово перестав працювати. Незабаром зловмисника оголосять у розшук, оскільки наразі чоловік не в Україні.

Про оголошення підозри замовнику стало відомо в п'ятницю, 27 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Слідство вважає, що 38-річний житель Вільнюса замовив двом мешканцям Миколаївщини знищення матеріалів кримінального провадження про вчинення ним наркозлочинів, які перебували на розгляді у Любомльському районному суді.

«За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури 38-річному громадянину Литовської Республіки повідомлено про підозру у вчиненому за попередньою змовою групою осіб шляхом вибуху умисному пошкодженні чужого майна, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах», – йдеться у повідомленні. Чоловікові загрожує до десяти років тюрми.

На момент підриву суду зловмисник перебував за межами України. Тож незабаром слідчі оголосять його у розшук.

Нагадаємо, 2 лютого поліція повідомила про затримання двох виконавців злочину. Затриманим мешканцям Миколаєва по 28 та 43 роки. Зранку 15 січня вони розбили вікно в кабінеті на першому поверсі приміщення суду та кинули туди вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху розпочалась пожежа, яка суттєво пошкодила майно, спричинивши збитків на 1 млн грн. На ремонт приміщення Любомльського райсуду Вища рада правосуддя виділила 1,1 млн грн.