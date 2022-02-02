У разі доведення вини зловмисникам загрожує до десяти років тюрми

Волинська поліція знайшла зловмисників, які причетні до вибуху в Любомльському суді. Пожежа у приміщенні сталась зранку 15 січня. Як встановило слідство, причиною займання стала вибухівка, оскільки на місці знайшли уламки гранат. Виявилось, що до цього причетні двоє мешканців Миколаєва, яким по 28 і 43 роки. Наразі їм інкримінують порушення двох статей ККУ, а саме, пошкодження майна шляхом підпалу та незаконне поводження з вибуховими речовинами.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, пожежа у приміщенні суду в Любомлі сталась 15 січня близько 05:00. Слідчо-оперативна група встановила, що займання виникло черех вибух. Зокрема, з місця події вилучили уламки гранати та деталі корпусів з маркуванням. Ліквідувати пожежу, яка охопила будівлю, надзвичайникам вдалось близько 08:20.

Зловмисників, які підкинули в приміщення суду вибухівку, встановили за декілька днів. «2 лютого у кількох містах були проведені санкціоновані обшуки з метою затримання осіб та виявлення речових доказів, які вказують на причетність до скоєння злочину. Встановлено, що це двоє мешканців Миколаєва, їм уже оголошені підозри, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також вживаються заходи щодо встановлення мотивів скоєння цього злочину та можливих замовників», – зазначив начальник поліції Волині Юрій Крошко.

Відомо, що затриманим по 28 і 43 роки. Їх підозрюють в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 ККУ) та незаконному поводженні з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 ККУ). Зазначимо, що санкція статті 194 передбачає ув'язнення від трьох до десяти років.