Мешканець Миколаєва отримав чотири з половиною роки ув'язнення за підкинуту вибухівку в приміщення Любомльського райсуду. Злочин чоловік скоїв разом зі спільником, його наразі розшукує поліція. Слідство встановило, що чоловіки лише виконавцями злочину. Замовником виявився 38-річний литовець, який фігурував у розслідуванні про наркозлочини. Іноземець хотів знищити матеріали кримінального провадження. Наразі він перебуває у розшуку.

Про вирок стало відомо у п'ятницю, 28 жовтня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Як встановило слідство, злочин 43-річний мешканець Миколаєва скоїв над ранок 15 січня цього року. Разом із 28-річним спільником він розбив вікно у будівлі Любомльського райсуду та вкинув туди вибуховий пристрій.

У результаті вибуху було пошкоджено майно на понад 1 млн грн. Через це суд тимчасово не працював.

У лютому правоохоронці затримали одного з виконавців злочину. Під час обшуку у його помешканні в Миколаєві знайшли корпус осколкової ручної гранати РГД-5 та уніфікований запал дистанційної дії. Виявилось, що вибух у суді чоловікам замовив 38-річний литовець, який хотів знищити матеріали кримінального провадження про вчинення ним наркозлочинів.

Суд призначив 43-річному чоловікові чотири роки та шість місяців ув'язнення. Зазначимо, що максимально йому загрожувало до десяти років тюрми.

Замовника злочину продовжують шукати. «Іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину, матеріали щодо нього виділені в окреме провадження, він оголошений у розшук, як і молодший із виконавців», – йдеться у повідомленні.