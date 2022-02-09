Після пожежі, яка сталась 15 січня, Любомльський райсуд тимчасово не працює

Вища рада правосуддя погодила перерозподіл видатків держбюджету для реконструкції будівлі Любомльського райсуду. На ремонт після пожежі, яка сталась 15 січня, необхідно 1 млн 108 тис. грн. Відомо, що через інцидент Любомльський райсуд поки що призупинив роботу.

Як повідомили на сторінці установи, до Вищої ради правосуддя надійшло звернення Державної судової адміністрації з інформацією, що для відновлення роботи Любомльського райсуду необхідно 1 млн 108 тис. грн. У середу, 9 лютого, Вища рада правосуддя погодилась перерозподілити видатки держбюджету та виділити цю суму.

«Кошти планується спрямувати, зокрема, на відновлення та облаштування у Любомльському районному суді Волинської області системи електропостачання, локальної мережі, телефонізації, санвузла, реконструкції наявної системи опалення та заміни котла, а також на придбання оргтехніки, меблів, стелажів, господарських товарів, канцелярського обладнання», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що пожежа в будівлі Любомльського суду сталась під ранок 15 січня. Слідчі встановили, що причиною займання стала вибухівка, яку підкинули до приміщення, оскільки всередині знайшли уламки гранати та деталі корпусів з маркуванням. Внаслідок вибуху та пожежі було знищено та пошкоджено значну частину приміщення, матеріально-технічну базу суду, зокрема, оргтехніку, меблі, електромережу, комунікаційну мережу, марковану продукцію. Через цю подію суд призупинив свою роботу.

Як повідомляв ZAXID.NET, 2 лютого волинська поліція заявила про затримання двох чоловіків, які, імовірно, підкинули вибухівку до суду. Йдеться про двох мешканців Миколаєва 28 і 43 років. Їм інкримінують порушення двох статей ККУ, одна з них передбачає ув'язнення від трьох до десяти років.

Відомо, що поліція встановлює можливих замовників злочину.