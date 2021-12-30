Виклик про вибух газового балону рятувальники отримали о 10:50

На ливарному заводі у Нововолинську стався вибух, який спричинив пожежу. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. Полум'я поширилось на 20 м2 площі, близько 11:24 його повністю загасили рятувальники. Внаслідок події постраждалих немає.

Про вибух на ливарному заводі повідомили на порталі «Нововолинськ» у четвер, 30 грудня. На відео, яке зафільмували очевидці події, зазначено, що внаслідок вибуху на підприємтві було суттєво пошкоджено дах.

Інформацію про інцидент підтвердив у коментарі ZAXID.NET речник прес-служби ДСНС області Володимир Нестеров. За його словами, повідомлення про вибух газового балону до надзвичайників надійшло о 10:50. На місце виїхали рятувальники 5-ї пожежно-рятувальної частини з Нововолинська.

Ліквідувати пожежу вдалось об 11:24. Відомо, що полум'я поширилось на 20 м2 площі. За інформацією рятувальників, постраждалих внаслідок події не було. Причину вибуху поки не називають, її ще встановлюють.

Нововолинський механічно-ливарний завод заснований у 2007 році. На підприємстві виготовляють запчастини із сталі, чавуну та бронзи для сільськогосподарської техніки та залізної дороги.