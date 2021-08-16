Для ліквідації пожежі приїхали чотири машини рятувальників

На пелетному заводі у селі Звірів, що за 13 км від Луцька, сталась пожежа. Займання виникло у цеху з виготовлення тирсових пелетів близько 13:20. Вже о 14:20 вогонь вдалось повністю загасити. Над ліквідацією пожежі працювали більше 20 рятувальників. Причини займання поки невідомі.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, пожежа виникла у понеділок, 16 серпня, близько 13:20 на пелетному заводу в селі Звірів Луцького району. На місце виїхали чотири пожежні машини з Луцька та Ківерців. Відео з місця події у спільноті «Мій Звірів» поділилась Світлана Семенюк.

Станом на 13:58 вогнеборці зупинили поширення полум’я, а вже о 14:20 займання повністю ліквідували. Як зазначила прес-служба, пожежа виникла у цеху, де виготовляють пелети з тирси. Причину займання наразі встановлюють. Постраждалих та жертв внаслідок цієї події немає.