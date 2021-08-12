На трасі Львів-Тернопіль загорілася вантажівка з фарбою
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Вогонь спричинив чорний токсичний дим
На Львівщині на трасі у напрямку Золочева виникла пожежа у вантажівці. Через цю ситуацію рух дорогою був заблокований у дві сторони впродовж 1,5 години.
Про пожежу авто повідомили очевидці на сторінці Варта-1 близько 17:00. Інцидент трапився на трасі Львів – Тернопіль біля с. Тарасівка.
Як уточнив ZAXID.NET речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев, пожежа виникла в автомобілі, який перевозив фарбу. Виклик до них надійшов о 16:55. На місце виїхали рятувальники.
фото ZAXID.NET
Внаслідок пожежі фарби утворився чорний їдучий дим. Рух трасою був заблокований близько півтори години. На дорозі утворилися суттєві затори. О 18:30 на дорозі біля місця виникнення пожежі організували реверсний рух.
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