Вогонь спричинив чорний токсичний дим

На Львівщині на трасі у напрямку Золочева виникла пожежа у вантажівці. Через цю ситуацію рух дорогою був заблокований у дві сторони впродовж 1,5 години.

Про пожежу авто повідомили очевидці на сторінці Варта-1 близько 17:00. Інцидент трапився на трасі Львів – Тернопіль біля с. Тарасівка.

Як уточнив ZAXID.NET речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев, пожежа виникла в автомобілі, який перевозив фарбу. Виклик до них надійшов о 16:55. На місце виїхали рятувальники.

фото ZAXID.NET

Внаслідок пожежі фарби утворився чорний їдучий дим. Рух трасою був заблокований близько півтори години. На дорозі утворилися суттєві затори. О 18:30 на дорозі біля місця виникнення пожежі організували реверсний рух.