До приїзду пожежників вогонь охопив чотири автомобілі

Вранці вівторка, 27 липня, під час пожежі на вулиці Пекарській, 69 згоріли чотири автомобілі, які були припарковані біля одного з корпусів Львівського національного медичного університету. ДСНС повідомила, що вогонь міг перекинутись на будівлю університету.

Очевидці повідомили рятувальників про пожежу у внутрішньому дворі головного корпусу медуніверситету близько 5:00 ранку. У повідомленні йшлось про те, що на території Львівського медуніверситету горять дві машини, але коли рятувальники приїхали на виклик, полум'я охополиво вже чотири авто.

П'ятнадцять пожежників близько півгодини гасили вогонь. Однак внаслідок пожежі повністю згоріли автомобілі: УАЗ 3962, Chevrolet Aveo та Ford Tourneo Connect. Ще в одному УАЗі вигорів салон.

Унаслідок пожежі люди не постраждали. Слідчі встановлюють причину займання.