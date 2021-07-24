Пожежа тарпилась у деревообробному цеху підприємства «Гофер Україна»

На території деревообробного підприємства у Рясне-2 трапилась пожежа в одному з цехів. Через загоряння задимленим опинився майже весь мікрорайон.

Як повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини, повідомлення про пожежу на вул. Шевченка, 329 надійшло о 7:34, а о 08:16 пожежу ліквідували. За інформацією пожежників, горіла тирса на першому поверсі в деревообробному цеху. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

За інформацією місцевих жителів, внаслідок пожежі на підприємстві дим поширився територією мікрорайону Рясне-2.

На підприємстві загорілась тирса (фото очевидців)

На вул. Шевченка, 239 розташоване деревообробне підприємство «Гофер Україна», що спеціалізується на первинній переробці деревини хвойних порід.

Причину цієї пожежі будуть встановлювати слідчі поліції.