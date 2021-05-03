Повністю загасити пожежу вдалося лише через дві години

Вранці понеділка, 3 травня, у будівлі колишнього пивзаводу у Радехові виникла масштабна пожежа. На відео очевидців помітно, що вогонь повністю охопив триповерхову будівлю, розташовану за 30 метрів від найближчих житлових будинків. Повністю загасити пожежу рятувальникам вдалося лише через дві години від початку.

«О 06:55 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Стоянівській, 19 у місті Радехів. Пожежа виникла в недіючій цегляній трьохповерховій будівлі, розміром 25х30 м, висотою 14 м. До місця направили вогнеборців із підвищеним номером виклику», – повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини.

Відео Романа Кулиняка, Наталії Кулиняк

До ліквідації пожежі залучили 27 рятувальників, локалізувати вогонь вдалося лише через годину після першого повідомлення, а повністю загасити – о 08:50. Травмованих та постраждалих внаслідок пожежі немає. Причини виникнення пожежі наразі невідомі.

Фото прес-служби ДСНС Львівщини

Заснований у 1887 році радехівський пивзавод повністю зупинив виробництво ще в 2007 році, тож зараз це закинуті будівлі. В останні роки перед закриттям завод випускав лише один сорт пива, який продавали у Радехові та довколишніх селах.