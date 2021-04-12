На Львівщині у селі Великі Глібовичі, що належить до Бібрської ОТГ, на приватній автобазі згоріли три автобуси. Вогонь з сухої трави перекинувся на транспорт. Попри зусилля рятувальників, транспорт згорів вщент.

Відео пожежі зявилося в Telegram-каналі Типовий Львів.

У прес-службі ДСНС Львівщини ZAXID.NET повідомили, що пожежа виникла близько 15:00. Їхній підрозділ виїжджав на місце, вогонь загасили, однак три автобуси згоріли.

«У приватному господарстві стояли три буси. Горіла суха трава, з якої перекинувся вогонь на них. Як наслідок, згоріли всі три буси», — повідомив речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев.

Пожежа виникла на базі з ремонтними боксами для маршруток. Усі автобуси належать одному власнику, який займається перевезенням пасажирів з ближніх сіл до Львова, ФОП Іван Самофал. Згоріли Mercedes Sprinter і два Mercedes REX, вони не підлягають ремонту. Він розповів ZAXID.NET, що має намір писати заяву в поліцію.

Поліція встановлюватиме причини, розглядатимуть і версію підпалу. На території бази є дискобар, а за базою є поле, на якому могли спалювати сухостій.