Машина вигоріла вщент, вогонь перекинувся з сухої трави

1 квітня на Львівщині виникли дві пожежі, які почалися зі спалювання сухої трави. В одному випадку вщент згорів автомобіль, в іншому — господарська будівля.

Зокрема, у с. Бучали Комарнівської МТГ згорів автомобіль Ford Sierra. Вогонь на машину перекинувся з трави, яка горіла. Виклик до рятувальників надійшов 1 квітня о 17:45.

«На момент прибуття пожежників до місця виклику горіла суха трава біля автівки та автомобіль був повністю охоплений вогнем. О 18:25 вогонь ліквідували», — повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини.

Автомобіль згорів повністю. Також вигоріло 80 м2 сухої трави.

У прес-службі рятувальників ZAXID.NET уточнили, що авто було несправним вже довгий час, тому займання не могло виникнути в машині. Почала горіти трава на прибудинковій території, а з неї вогонь перекинувся на автомобіль.

Згодом у ДСНС повідомили про ще один схожий випадок. Того ж дня 1 квітня в с. Долини Червоноградського району також виникла пожежа на відкритій території, вогонь перекинувся на господарську будівлю. Знищено речі, дах, перекриття і стіни.

Загалом за минулу добу надзвичайників викликали на 87 пожеж сухої трави, де вогонь випалив понад 13 га сухостою. 1 квітня група, до якої увійшли рятувальники, екологи, поліція та місцеві органи влади, робили рейди поблизу Львова. На паліїв трави, впійманих на гарячому, склали 10 адмінпротоколів за спалювання сухостою.