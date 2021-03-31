Займання виникло в трамваї, який стояв знеструмлений

Ввечері 31 березня у трамвайному депо на вул. Промисловій у Львові виникла пожежа. Там загорівся трамвай, який не експлуатувався. У «Львівелектротрансі» підозрюють підпал.

«Виникла пожежа у трамваї. Ліквідували о 18:55. З людей ніхто не постраждав», — розповів ZAXID.NET речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев.

Вогонь швидко загасили, трамвай не сильно пошкоджено. Однак у «Львівелектротрансі» підозрюють зумисний підпал.

«Займання виникло у трамваї, що стояв на відстої, без струму. За попередньою інформацією, ймовірно, стався підпал. Суттєвих збитків трамвайний вагон не зазнав», — повідомила ZAXID.NET Ольга Мельник із прес-служби «Львівелектротрансу».

Також там додали, що вагон КТ-4-СУ-1014 «Татра» введений в експлуатацію 1981 році. Останнім часом він не використовувався, підлягав капітальному відновленню.

На місце події викликали поліцейських, які з’ясовують обставини.

Нагадаємо, через посилення карантинних обмежень у Львові громадський транспорт курсуватиме в режимі спецперевезень до 12 квітня. Безкоштовний проїзд для пільгових категорій пасажирів призупинено.