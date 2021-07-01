Автомобіль Volkswagen Jetta виїжджав із підземного паркінгу ТРЦ

У четвер, 1 липня, близько 15:30 під час виїзду з підземного паркінгу ТРЦ King Cross Leopolis загорівся автомобіль Volkswagen Jetta. В авто у цей момент були водій та двоє пасажирів, вони не постраждали. Автомобіль згорів повністю.

«О 15:35 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу автомобіля. Пожежа виникла в с. Сокільники на вул. Стрийській, 30 в автомобілі Volkswagen Jetta. Пожежу ліквідовано о 16:00. Вогнем знищено автомобіль. Внаслідок займання ніхто з людей не постраждав», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Фото ДСНС та прінт-скрін відео свідків події

В службі охорони ТРЦ King Cross Leopolis ZAXID.NET розповіли, що, пожежа виникла на виїзді, коли автомобіль виїждав із підземного паркінгу. У цей момент в автомобілі перебував водій та двоє пасажирів.

«Люди, які були в автомобілі, встигли вискочити з автомобіля та відбігли на безпечну відстань, адже існувала небезпека вибуху. Автомобіль був обладнаний газобалонною системою. За словами водія, автомобіль мав технічні несправності. Охорона ТРЦ допомагала гасити, також відразу викликали пожежних, але вогонь швидко охопив автомобіль», – розповіли в ТРЦ King Cross Leopolis.

Причини виникнення займання встановлює поліція.