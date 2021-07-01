Пожежу у приватному будинку в Зимній Воді гасили майже дві години

У середу, 30 червня, під час негоди загорівся житловий будинок у селі Зимна Вода поблизу Львова. Ймовірна причина пожежі – попадання розряду блискавки.

Пожежа трапилася 30 червня увечері близько 19:00, коли Львовом на навколишніми селами пронісся буревій з грозою та градом. Горів цегляний житловий будинок на вул. Козацькій у Зимній Воді – на межі з сусіднім селом Конопниця.

У ДСНС Львівщини повідомили ZAXID.NET, що пожежу ліквідовували майже дві години. На місці працювали 22 пожежники та чотири одиниці спецтехніки. Унаслідок пожежі згоріло дерев’яне перекриття між другим поверхом та горищем на площі 117 м2, пошкоджено дерев’яну підлогу, речі домашнього вжитку та робочі інструменти. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Оперативне відео ДСНС з місця події

Голова Зимноводівської сільської ради Володимир Гутник розповів ZAXID.NET, що офіційну причину пожежі наразі встановлюють відповідні служби. Попередня причина – попадання розряду блискавки.

«Швидше за все, причиною стала блискавка», – сказав Володимир Гутник.

Окрім того, розповів сільський голова, буревій зірвав у селі дахи чотирьох приватних будинків, а дерева, які впали, пошкодили два автомобілі.